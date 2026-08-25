Arles in situ, parcours photographique Arles
vendredi 18 septembre 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Arles in situ, parcours photographique
Du 18/09/2026 au 30/09/2027 tous les jours. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2027-09-30
Date(s) :
2026-09-18
Photographies d’Arles du XIXe et début du XXe siècle
Exposition à ciel ouvert
photographies anciennes d’Arles, replacées in situ, à découvrir dès le 18 septembre dans les monuments historiques. L’exposition s’étendra ensuite aussi, dans le courant de l’automne, dans la ville et les villages d’Arles.
Ces photographies datant de 1845 à 1945 sont issues des fonds photographiques de la Médiathèque d’Arles, des archives municipales, du Museon Arlaten, du Musée de la Camargue, du ministère de la Culture, et également de collections de cartes postales de particuliers.
Une application mobile, qui sera créée par les étudiants de l’IUT d’Arles, permettra à partir de juin 2027 de situer ces photographies anciennes, ainsi que d’autres, dans l’espace public.
Les photographies situées dans les monuments historiques seront visibles aux horaires d’ouverture des monuments, indiqué ici https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/ .
Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
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English :
Photographs of Arles from the 19th and early 20th centuries
L’événement Arles in situ, parcours photographique Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles
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