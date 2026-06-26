UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Armada des Voiles Colors étang de Baye Bazolles

Armada des Voiles Colors étang de Baye Bazolles dimanche 9 août 2026.

Lieu
étang de Baye
Adresse
Cercle Nivernais de la Voile
Ville
58110 Bazolles
Département
Nièvre
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Bazolles

Armada des Voiles Colors

étang de Baye Cercle Nivernais de la Voile Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 16:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Armada des Voiles Colors régate festive non inscrite au calendrier FFV   .

étang de Baye Cercle Nivernais de la Voile Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 65 87 01 21  contact@cnv58.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Armada des Voiles Colors

L’événement Armada des Voiles Colors Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre

À voir aussi à Bazolles (Nièvre)