Armada des Voiles Colors étang de Baye Bazolles dimanche 9 août 2026.

Bazolles

Armada des Voiles Colors

étang de Baye Cercle Nivernais de la Voile Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 16:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Armada des Voiles Colors régate festive non inscrite au calendrier FFV .

étang de Baye Cercle Nivernais de la Voile Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 65 87 01 21 contact@cnv58.fr

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English : Armada des Voiles Colors

L’événement Armada des Voiles Colors Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre