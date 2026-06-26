Armada des Voiles Colors étang de Baye Bazolles
Armada des Voiles Colors étang de Baye Bazolles dimanche 9 août 2026.
Bazolles
Armada des Voiles Colors
étang de Baye Cercle Nivernais de la Voile Bazolles Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 16:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Armada des Voiles Colors régate festive non inscrite au calendrier FFV .
étang de Baye Cercle Nivernais de la Voile Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 65 87 01 21 contact@cnv58.fr
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English : Armada des Voiles Colors
L’événement Armada des Voiles Colors Bazolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Nièvre
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