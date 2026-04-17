Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Armor Ciné Erquy

Erquy

Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance

Armor Ciné 1 Rue du Chemin Vert Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez fêter avec nous le premier anniversaire de la rénovation du cinéma.

Projection d’un film surprise pour l’occasion. .

Armor Ciné 1 Rue du Chemin Vert Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Erquy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor