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Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Armor Ciné Erquy

Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Armor Ciné Erquy vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Armor Ciné

Adresse : 1 Rue du Chemin Vert

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Erquy

Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance

Armor Ciné 1 Rue du Chemin Vert Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Venez fêter avec nous le premier anniversaire de la rénovation du cinéma.
Projection d’un film surprise pour l’occasion.   .

Armor Ciné 1 Rue du Chemin Vert Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Erquy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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