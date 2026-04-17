Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Armor Ciné Erquy
Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Armor Ciné Erquy vendredi 17 avril 2026.
Erquy
Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance
Armor Ciné 1 Rue du Chemin Vert Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez fêter avec nous le premier anniversaire de la rénovation du cinéma.
Projection d’un film surprise pour l’occasion. .
Armor Ciné 1 Rue du Chemin Vert Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Erquy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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