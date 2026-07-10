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Arnaud Fradin & his Roots Combo Salle Paul-Fort Nantes

jeudi 8 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Arnaud Fradin & his Roots Combo Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 21€ à 26€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 21€ à 26€ Adulte, Personne en situation de handicap 

En parallèle de son groupe Malted Milk, Arnaud Fradin revient à ses premières amours : le Mississippi blues le plus originel. En pleine complicité avec l’harmoniciste virtuose Thomas Troussier, il imagine un duo en hommage aux maîtres du genre. L’envie d’enrichir leurs concerts de couleurs et de rythmes s’est concrétisée avec l’arrivée d’Igor Pichon et Richard Housset. Leur sens créatif et un goût des arrangements donnent une identité originale à ce quartet entièrement acoustique. En s’inscrivant dans un décor rythmique souple, ils laissent libre cours à des improvisations habitées où se croisent riffs de guitare et d’harmonica. Le concert marquera la sortie d’un nouvel album, avec des invité·es surprises.Spectacle proposé en audiodescription.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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