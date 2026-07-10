Arnaud Fradin & his Roots Combo Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 21€ à 26€ Adulte, Personne en situation de handicap

En parallèle de son groupe Malted Milk, Arnaud Fradin revient à ses premières amours : le Mississippi blues le plus originel. En pleine complicité avec l’harmoniciste virtuose Thomas Troussier, il imagine un duo en hommage aux maîtres du genre. L’envie d’enrichir leurs concerts de couleurs et de rythmes s’est concrétisée avec l’arrivée d’Igor Pichon et Richard Housset. Leur sens créatif et un goût des arrangements donnent une identité originale à ce quartet entièrement acoustique. En s’inscrivant dans un décor rythmique souple, ils laissent libre cours à des improvisations habitées où se croisent riffs de guitare et d’harmonica. Le concert marquera la sortie d’un nouvel album, avec des invité·es surprises.Spectacle proposé en audiodescription.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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