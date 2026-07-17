ARNAUD TSAMERE BOITACLOUS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ARNAUD TSAMERE BOITACLOUS

PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 37 – 37 – 40

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25 20:29:00

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2027-02-25

Au Palais des Congrès, Tout simplement excellent

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PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Palais des Congr%E8s: Simply Excellent

L’événement ARNAUD TSAMERE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME