Arnaud Tsamere Le Forum Le Mans

Arnaud Tsamere

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 34 – 34 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Arnaud Tsamere au Forum, au Mans !

Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et 1 enterrement joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais !

Placement assis numéroté .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

