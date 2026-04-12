Arnaud Tsamère : Tous contraints, Cité des Congrès, Nantes
Arnaud Tsamère : Tous contraints, Cité des Congrès, Nantes samedi 7 novembre 2026.
Arnaud Tsamère : Tous contraints Samedi 7 novembre, 20h30 Cité des Congrès Loire-Atlantique
40 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00
Après le succès de son précédent spectacle « 2 mariages et 1 enterrement » joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle, revient sur scène en 2026 avec un 5e one man show plus intense que jamais !
Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}]
One man show compagnie du café-théâtre
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