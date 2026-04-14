Aroma Plantes, Aroma’Plantes, Sault

Aroma Plantes 5 – 7 juin Aroma’Plantes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Aroma’Plantes, votre visite commence ici !

Sur un site d’exception, des expériences uniques vous attendent…immersion au cœur des champs de Lavande et visite guidée gratuite de la distillerie, accès libre aux espaces muséographiques…

Découvrez les secrets de la Lavande et laissez vous guider au cœur de la distillerie pour découvrir l’univers des huiles essentielles : Assistez à la visite commentée et gratuite de la distillerie lors des campagnes de récolte et découvrez son principe de distillation (français, anglais, espagnol ou allemand).

Durée : environ 30′

Poursuivez votre parcours dans la Plantothèque, le Lavandoscope, la Galerie du Temps ou le Sentier des grandes terres…

Les plus curieux pourront participer aux Sorties Lavande ou pénétrer dans notre laboratoire et participer à nos ateliers savon.

Laissez vous surprendre par notre gamme de cosmétiques 100 % made in Arôma’plantes que vous pourrez découvrir et tester dans la boutique atypique de la distillerie.

Les plus gourmands pourront aussi se restaurer à l’Arômatic’Bar, à l’ombre des marronniers centenaires, avec une carte originale, 100 % Bio.

– L’Aromatic’Bar :

Faites une halte gourmande ?…rafraîchissante ?…dégustez les Aromatic’diabolos, un sablé à la farine de Petit Épeautre (lavande, nature ou chocolat au choix) à déguster sous les marronniers centenaires..

Horaires : Accessibles aux horaires d’ouverture

– de septembre à mai, de 10h à 18h

– En saison, 7j/7, en dehors des horaires de visites guidées, de 10h à 19h

*De nombreuses sorties vous sont proposés :

– Sorties Lavandes :

Guidés par le producteur, venez récolter et distiller votre Lavande et repartez avec votre propre flacon d’huile essentielle.

Les mardis, mercredis et jeudis à 14h30 du mardi 1er juillet au mercredi 13 août 2025.

Durée : 2h30. A partir de 6 ans.

Sur réservation. Min. 6 pers., max 18 pers.

Tarif adulte : 15€/pers. Tarif – 12 ans : 11 €/pers.

Activité animée en français et en anglais.

– Atelier Savon adulte :

Venez vous initier à la création de savon au sein de notre laboratoire en découvrant la méthode ancestrale de sa fabrication par saponification à froid et repartez avec le fruit de votre création.

Les mardis à 14 h 30, du 8 au 29 avril 2025, du 8 juillet au 12 août 2025 – le 21 et le 28 octobre 2025.

Durée : 2 h. A partir de 14 ans accompagné d’un adulte.

Sur réservation. Min. 6 pers., max. 12 pers.

Tarif : 18 €/pers.

Activité animée en français et en anglais.

– L’apprenti savonnier :

Atelier savon enfant : Venez découvrir les secrets de la saponification à froid au cœur de notre laboratoire et repartez avec votre gel douche, fruit de votre création.

Les jeudis à 14 h 30, du 10 au 24 avril 2025, du jeudi 10 juillet au 14 août 2025 et les 23 et 30 octobre 2025.

Durée : 1 h 00. De 8 à 14 ans non accompagné.

Sur réservation. Min. 6 personnes, max.12 pers.

Tarif : 11 €/pers.

Activité animée en français.

– Atelier Fuseaux (réservé aux groupes, sur réservation) :

Guidés à travers champs, partez sélectionner et récolter les brins de Lavande qui serviront à la confection de votre fuseau et repartez avec cette création authentique de Provence. Du 01 Juillet au 13 août 2025.

Durée : 1h30 environ. Tarif sur demande.

Atelier réservé aux groupes.

Atelier ouvert aux adultes et enfants.

Activité animée en français et en anglais.

Certains espaces ne sont pas accessibles en autonomie mais nous avons fait de nombreux efforts pour faciliter l’accès à un maximum d’espaces à ces personnes : boutique, Aromatic’bar, visite de la distillerie, Lavandoscope et Galerie du temps.

Aroma’Plantes Route du Ventoux 84390 Sault Sault 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Parcours guidé autour de la lavande et des huiles essentielles, incluant visite de la distillerie, ateliers de fabrication de savons et découvertes botaniques.

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