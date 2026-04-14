Aroma’Plantes, Aroma’Plantes, Sault

Aroma’Plantes 5 – 7 juin Aroma’Plantes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez les secrets de la Lavande et laissez-vous guider au cœur de la distillerie pour découvrir l’univers des huiles essentielles. Poursuivez votre parcours dans la plantothèque, le Lavandoscope, la Galerie du Temps ou le Sentier des grandes terres… Les plus curieux pourront participer aux sorties lavande ou pénétrer dans notre laboratoire et participer à nos ateliers savon.

Aroma’Plantes Route du Ventoux 84390 Sault Sault 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/aromaplantes/?highlight=AROMA%26%23039%3BPLANTES »}]

Découvrez les secrets de la Lavande et laissez vous guider au cœur de la distillerie pour découvrir l’univers des huiles essentielles. Lavande distillerie

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