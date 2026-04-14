Maison André Boyer, Maison André Boyer, Sault

Maison André Boyer 5 – 7 juin Maison André Boyer Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Bienvenue à la nougaterie André Boyer à Sault en Provence !

Nougats noirs, nougats blancs, galettes d’épeautre, macarons … La nougaterie André Boyer a su tirer profit des richesses de son terroir pour produire des confiseries qui font sa réputation depuis 1887. Les confiseurs et maîtres Nougatiers vous invitent pour une visite de leurs ateliers de fabrication, afin de vous présenter, étape par étape, la fabrication de leurs succulents produits ! Découvrez ainsi les secrets de fabrication de cette institution du Vaucluse grace à une visite de 30 mn autour des chaudrons en cuivre, et terminez avec une dégustation des produits emblématiques.

Maison André Boyer Place de l’Europe 84390 Sault Sault 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490640023 »}]

Découvrez ainsi les secrets de fabrication de cette institution du Vaucluse grace à une visite de 30 mn autour des chaudrons en cuivre, et terminez avec une dégustation des produits emblématiques.

DR