Arpegia Vox – Chœur de femme, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Arpegia Vox – Chœur de femme Vendredi 12 juin, 20h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Le Chœur de femmes d’Arpegia Vox vous invite à vivre un moment suspendu dans l’écrin enchanteur de la Chapelle des Carmélites de Toulouse.

Portées par l’acoustique remarquable et la beauté intime de ce lieu chargé d’histoire, les voix s’élèvent, se répondent et s’entrelacent pour offrir une expérience à la fois sensible et vibrante.

Composé de 30 femmes réunies par une même passion, Arpegia Vox explore un répertoire riche et varié : musiques du monde, œuvres contemporaines, pièces traditionnelles et harmonisations originales. Chaque arrangement est pensé comme un voyage sonore, mettant en lumière la diversité des timbres et des émotions.

Au-delà du concert, c’est une véritable rencontre qui vous est proposée : une énergie collective, une sincérité partagée, et ce lien invisible mais puissant qui naît entre les chanteuses et le public.

Un moment de musique, de poésie et de partage, à vivre pleinement.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://arpegia-vox.fr/ »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Une parenthèse musicale pensé comme un voyage sonore au cœur d’un lieu d’exception ! chorale musique

© Arpegia Vox