Arpentage du livre Non-noyées de Alexis Pauline Gumbs, CAPC – Musée d’art contemporain, Bordeaux

Arpentage du livre Non-noyées de Alexis Pauline Gumbs Samedi 23 mai, 18h15 CAPC – Musée d’art contemporain Gironde

Sur inscription à capc-com@mairie-bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées au CAPC, la bibliothèque et l’Université populaire de Bordeaux propsoent un aprentage du livre Non-noyées. Leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs.

Rien à préparer, on vient sans avoir lu le livre, l’arpentage est un moment de lecture collective et de débat ! Chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. L’occasion de découvrir un livre intéressant et de partager un bon moment en toute convivialité !

CAPC – Musée d’art contemporain 7 rue Ferrere 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ »}, {« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Non_noy%C3%A9es-786-1-1-0-1.html »}]

Lecture collective et partagée dans le cadre de la Nuit des musées

Couverture du livre Non-noyées de Alexis Pauline Gumbs (extrait)