ARPL 2026 Atelier philo d’Elsa Guest-Guiader Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Atelier philo d’Elsa Guest-Guiader
Escale Philo Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
À partir de 7 ans › Durée 20 min. › Sans réservation
Naître, vieillir, mourrir à 14h30
Mon corps change avec le temps et reste pourtant mon corps. Mais comment estce possible ? Est-ce cela qu’on appelle la condition humaine ? Est-ce cela, être humain ? Et comment accepter le fait qu’un jour, notre corps s’arrête de vivre ?
Avec Elsa Guest-Guiader, professeure agrégée de philosophie. Elle enseigne depuis une quinzaine d’années en Haute-Marne et anime régulièrement des café-philo et ciné-philo, notamment au Nouveau Relax.
Choisit-on son corps à 14h55
Grand, petit, laid ou beau choisit-on son corps ? Pourrions-nous choisir un corps comme on choisirait un objet ? Ou bien faudrait-il l’assumer ? Oui, mais comment faire ? .
Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Atelier philo d’Elsa Guest-Guiader Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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