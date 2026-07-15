Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres
vendredi 31 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages
Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Tout public
Compostelle, Francigena, Schengen
Jean Claude PAPERIN, président à mars 2026, de la Fédération Française de la Via Francigena FFVF
Fabrice NOIROT, président de l’association VFVS Blessonville
Jeannine GRENIER et Armelle DELABRE, bénévoles à l’Abri du Pèlerin à Langres .
Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr
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English :
L’événement Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres a été mis à jour le 2026-07-10 par Antenne du Pays de Langres
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