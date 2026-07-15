Informations pratiques

Langres

Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages

Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Tout public

Compostelle, Francigena, Schengen

Jean Claude PAPERIN, président à mars 2026, de la Fédération Française de la Via Francigena FFVF

Fabrice NOIROT, président de l’association VFVS Blessonville

Jeannine GRENIER et Armelle DELABRE, bénévoles à l’Abri du Pèlerin à Langres .

Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr

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English :

L’événement Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres a été mis à jour le 2026-07-10 par Antenne du Pays de Langres