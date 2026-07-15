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Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres

vendredi 31 juillet 2026 · Langres

Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Tour Saint-Jean
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages

Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Tout public
Compostelle, Francigena, Schengen
Jean Claude PAPERIN, président à mars 2026, de la Fédération Française de la Via Francigena FFVF
Fabrice NOIROT, président de l’association VFVS Blessonville
Jeannine GRENIER et Armelle DELABRE, bénévoles à l’Abri du Pèlerin à Langres   .

Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87  chatel.b@free.fr

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English :

L’événement Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres a été mis à jour le 2026-07-10 par Antenne du Pays de Langres

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