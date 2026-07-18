AGENDA · Langres
Ciné Plein Air : « Disclosure Day », Le New Vox, Langres
lundi 3 août 2026 · Le New Vox · Langres
Informations pratiques
Ciné Plein Air : « Disclosure Day » Lundi 3 août, 21h15 Le New Vox Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T21:15:00+02:00 – 2026-08-04T00:15:00+02:00
Fin : 2026-08-03T21:15:00+02:00 – 2026-08-04T00:15:00+02:00
Ciné Plein Air : « Disclosure Day »
Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Ciné plein air
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