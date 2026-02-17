Langres

Estival des Hallebardiers

Cour du Collège Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Tout public

A travers les visites-spectacles de l’Estival, c’est une lecture originale, vivante et humoristique du patrimoine dans toutes ses dimensions qui est proposée. Les spectateurs munis d’une cape sont ainsi partie prenante de l’action. Les spectacles sont déambulatoires, et le spectateur revêtu d’une cape aux couleurs de son spectacle devient lui-même acteur entouré de comédiens professionnels et amateurs. Cet été trois nouvelles visites-spectacles vous sont proposées, avec chacune leur histoire et leur parcours au cœur de la ville. Chaque ambiance est différente pour permettre au public de ressentir la ville autrement ; le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Les 3 spectacles sont joués en même temps, chaque soir, les jeudis, vendredis et samedis entre le 30 juillet et le 22 août.

Thématique 2026 La Crise de la quarantaine . Forty(che) .

Cour du Collège Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 77 40 cie.hallebardiers@free.fr

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English :

L’événement Estival des Hallebardiers Langres a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne