Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Ciné philo En corps

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Tout public

Film de Cédric Klapisch (2022)

Discussion animée par Hugo Meyer (professeur de philosophie)

Tout public › Durée 1h58 + débat › Sans réservation

Elise est une danseuse classique. Elle se blesse pendant une représentation et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dans ce film, le corps d’Élise est le véritable protagoniste. D’abord corps-objet dédié à la performance classique, il se brise pour mieux renaître en corps-sujet.

Klapisch filme cette métamorphose la fin de la contrainte technique au profit d’un corps habité par le bien-être.

Refusant de séparer l’esprit de la matière, le film célèbre leur fusion totale. À travers cette philosophie de l’élan , le corps n’est plus une machine à perfection, mais un organisme vivant qui s’exprime dans un mouvement perpétuel, trouvant sa force dans l’équilibre entre ses chutes et ses redressements. .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Ciné philo En corps Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres