ARPL 2026 Comment mesurer l’espace avec son corps ? Langres
mercredi 7 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Comment mesurer l’espace avec son corps ?
Centre social de la Ville de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Tout public
Par l’association Pourquoi pas!
Durée 1h30 › 6 à 8 ans à 14h30 › 9 à 11 ans à 16h › Réservation indispensable
Une colo, l’été. De tous horizons, s’y rencontrent petits et grands, le temps de prendre leur temps ; avec l’autre, construire, fabriquer, échanger ; dans la joie, la difficulté parfois, prendre ensemble le plus beau risque qui soit leur liberté.
Certains habitent le terrain, d’autres la mélancolie des recoins.
Et puis, il y a ceux qui cherchent leur place, se heurtent aux autres, sensibles, violents parfois, pris d’un furieux désir d’établir le contact…
Le film sera également projeté à la Maison de Courcelles le mercredi 8 octobre à 18h30 en présence du réalisateur. À cette occasion, il sera suivi d’une table ronde sur les violences entre enfants. .
Centre social de la Ville de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Comment mesurer l’espace avec son corps ? Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
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