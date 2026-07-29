Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Comment mesurer l’espace avec son corps ?

Centre social de la Ville de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Tout public

Par l’association Pourquoi pas!

Durée 1h30 › 6 à 8 ans à 14h30 › 9 à 11 ans à 16h › Réservation indispensable

Une colo, l’été. De tous horizons, s’y rencontrent petits et grands, le temps de prendre leur temps ; avec l’autre, construire, fabriquer, échanger ; dans la joie, la difficulté parfois, prendre ensemble le plus beau risque qui soit leur liberté.

Certains habitent le terrain, d’autres la mélancolie des recoins.

Et puis, il y a ceux qui cherchent leur place, se heurtent aux autres, sensibles, violents parfois, pris d’un furieux désir d’établir le contact…

Le film sera également projeté à la Maison de Courcelles le mercredi 8 octobre à 18h30 en présence du réalisateur. À cette occasion, il sera suivi d’une table ronde sur les violences entre enfants. .

Centre social de la Ville de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Comment mesurer l’espace avec son corps ? Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres