Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Dissert Master Peut-on télécharger son esprit dans un ordinateur ?

Escale philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Tout public

Par Lev Fraenckel

Ados-adultes › Durée sessions de 15 min. › Sans réservation

Prêts à enrichir votre culture philosophique en quelques (dizaines de) minutes ? Sous la houlette de Lev Fraenckel, explorez via son jeu Dissert Master les idées des plus grands penseurs à travers citations et notions clés.

Le Youtubeur et Tiktokeur Lev Fraenckel alias Serial thinker, mise sur les réseaux sociaux pour réveiller la philosophie et le goût de la réflexion. Professeur de philosophie aujourd’hui en disponibilité, il a à coeur de rendre sa matière accessible à tous. En 2022, il se lance le défi de résumer chaque notion du programme de philosophie en trois minutes. Il compte aujourd’hui près de 300 000 abonnés. Son premier livre, La Philo en mode serial thinker (Hachette pratique, 2023) a été un très grand succès. .

Escale philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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L’événement ARPL 2026 Dissert Master Peut-on télécharger son esprit dans un ordinateur ? Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres