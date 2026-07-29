Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 La Métamorphose

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Tout public

Par la compagnie Sept heures d’avance (Haute-Marne)

À partir de 12 ans › Durée 1h › Réservation indispensable

Première pièce de théâtre Verbatim en France, La Métamorphose est un spectacle documentaire créé exclusivement à partir d’interviews recueillies auprès de personnes de 3 à 98 ans, à Langres et ailleurs, autour d’une question universelle qu’est-ce que grandir ? Mêlant théâtre et danse, La Métamorphose s’interroge sur le temps qui passe et nous transforme. D’une voix à l’autre, d’un âge à l’autre, d’un corps à l’autre, nous traversons les souvenirs anecdotiques comme profonds les premières fois, le corps qui change, l’amour, avoir un enfant ou pas, la crise de la cinquantaine, la maladie, le deuil… De tout ce qui, finalement, forge une existence. Nous ne parlons pas ici de vieillesse, mais de métamorphose. Car grandir, c’est faire l’expérience d’un corps en mouvement. La Métamorphose met en lumière une évidence profondément humaine notre corps, lui aussi, raconte notre histoire.

Représentation spéciale destinée aux participant-e-s du projet Culture et Santé (voir p. 4) et aux scolaires le jeudi 8 octobre à 14h30, organisée par Arts Vivants 52 en partenariat avec le service Spectacles et Associations de la Ville de Langres. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 La Métamorphose Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres