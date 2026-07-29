UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langres

ARPL 2026 La petite table ronde des petits philosophes Le corps monstrueux Langres

dimanche 11 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 La petite table ronde des petits philosophes Le corps monstrueux Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Escale Philo
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 La petite table ronde des petits philosophes Le corps monstrueux

Escale Philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Tout public
Par Elsa Guest-Guiader

À partir de 11 ans › Durée 30 min. › Sans réservation

Quel corps est accepté ou pas ? Et pourquoi ? Est-on libre de s’éloigner des normes qui pèsent sur le corps ? Il n’y a pas d’âge pour philosopher et s’essayer au maniement de la pensée ! La preuve avec cette table ronde d’un genre nouveau, préparée par des graines de philosophes, avec la complicité d’Elsa Guest-Guiader.
Trente minutes pour écouter un groupe d’enfants débattre du très sérieux thème des Rencontres philosophiques 2026.
La table ronde sera suivie d’un goûter.

Professeure agrégée de Philosophie, Elsa Guest-Guiader enseigne depuis une quinzaine d’années en Haute-Marne. Elle anime régulièrement des café-philo et ciné-philo, notamment dans le cadre des échappées du théâtre Le Nouveau Relax.   .

Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARPL 2026 La petite table ronde des petits philosophes Le corps monstrueux Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)