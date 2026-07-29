Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 La petite table ronde des petits philosophes Le corps monstrueux

Escale Philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

Par Elsa Guest-Guiader

À partir de 11 ans › Durée 30 min. › Sans réservation

Quel corps est accepté ou pas ? Et pourquoi ? Est-on libre de s’éloigner des normes qui pèsent sur le corps ? Il n’y a pas d’âge pour philosopher et s’essayer au maniement de la pensée ! La preuve avec cette table ronde d’un genre nouveau, préparée par des graines de philosophes, avec la complicité d’Elsa Guest-Guiader.

Trente minutes pour écouter un groupe d’enfants débattre du très sérieux thème des Rencontres philosophiques 2026.

La table ronde sera suivie d’un goûter.

Professeure agrégée de Philosophie, Elsa Guest-Guiader enseigne depuis une quinzaine d’années en Haute-Marne. Elle anime régulièrement des café-philo et ciné-philo, notamment dans le cadre des échappées du théâtre Le Nouveau Relax. .

Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 La petite table ronde des petits philosophes Le corps monstrueux Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne