Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 L’abécédaire acrobatic (et ses variations)

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

Par la compagnie Idem Collectif (Côte-d’or)

À partir de 12 ans › Durée 1h10 › Réservation indispensable

Ce spectacle de clôture d’Aline Reviriaud est une mise en corps de la pensée du philosophe Gilles Deleuze. Deux acrobates — dont Leonardo Ferreira que vous aviez peut-être découvert en 2025 dans Violentia — et un comédien rendent sensibles quelques lettres tirées des huit heures d’entretiens filmés qui constituent l’Abécédaire et dont on entend avec joie les extraits.

L’Abécédaire acrobatique nous invite à une philosophie en mouvement, par une expérience immédiate et physique des corps. Ressentir devient alors ce qui fait penser. Chaque lettre (D comme désir, R comme résister…) est un numéro, entre abstraction, envolée et concret des exemples. Ça jongle, ça rate, ça s’érige, ça jubile, ça tombe, ça fait des zigzags, ça résiste… L’Abécédaire acrobatique est un acte de création joyeux, une promenade dans la pensée qui s’invente avec les spectateurs. Les corps offrent cette infinité puissante de mise en acte(s), où l’on expérimente ensemble les sensations, l’immédiateté du geste, la jubilation de penser en même temps, ici et maintenant !

Et cette compréhension rend joyeux, car la philosophie devient amie. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 L’abécédaire acrobatic (et ses variations) Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres