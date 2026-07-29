ARPL 2026 Le corps dans tous ses états un vecteur d’émancipation à travers le temps Langres

Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Le corps dans tous ses états un vecteur d’émancipation à travers le temps

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Tout public

Par Georges Vigarello (historien)

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Pour cette soirée introductive au mois des Lumières, c’est l’historien Georges Vigallero qui nous proposera une exploration de l’approche du corps à travers le temps, en étudiant l’évolution des représentations et des pratiques liées au corps à travers les époques. Ses travaux, comme Le Corps redressé (1978) ou Histoire de la beauté le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours (2004), ou encore Le Sentiment de soi. Histoire de la perception du corps (XVIe XXe siècles) (2014) montrent comment les normes sociales, médicales et culturelles transforment la perception du corps, de l’hygiène à l’esthétique. En mettant en évidence comment le corps est un vecteur de l’émancipation de l’individu, c’est bien une illustration de la philosophie des Lumières qui nous sera proposée au cours de cette soirée.

Georges Vigarello, historien, est reconnu pour ses travaux sur le corps, sur l’histoire de l’hygiène, de la santé et des pratiques corporelles ; avec de nombreux ouvrages qui font référence tels que Le Propre et le Sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge (1987), Histoire du viol XVIe XXe siècles (1998) qui examine les représentations de la violence ou plus récemment Les logiques du corps, une autre manière de penser le temps (Seuil, 2026), Georges Vigarello est un vulgarisateur éminent de l’histoire sociale du corps à travers le temps. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Le corps dans tous ses états un vecteur d’émancipation à travers le temps Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres