Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Les 3 petits cochons

Parvis Jean-Duvet Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Mis en mouvement par Maïlys Horiot

À partir de 5 ans › Durée 30 min. › Sans réservation

Les trois petits cochons vivent heureux dans la forêt profonde. Ils courent, ils s’amusent avec leurs amis, mais ils grandissent, leurs corps changent, il est temps de quitter le giron de maman. Venez mimer le célèbre conte traditionnel, dans une version ludique et collective. Dress code rose petit-cochon, bien sûr !

Éducatrice sportive passionnée, Maylïs Horiot accompagne tous les publics (enfants, adolescents, adultes et seniors) dans une approche du sport à la fois dynamique et accessible.

À travers ces disciplines, elle encourage les personnes à se reconnecter à leur corps, à reprendre confiance en elles, dans le respect de leurs capacités et de leurs besoins. Le corps n’est pas seulement à entraîner il est à écouter, comprendre et habiter pleinement. .

Parvis Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Les 3 petits cochons Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres