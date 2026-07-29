ARPL 2026 Les 3 petits cochons Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Les 3 petits cochons
Parvis Jean-Duvet Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
Mis en mouvement par Maïlys Horiot
À partir de 5 ans › Durée 30 min. › Sans réservation
Les trois petits cochons vivent heureux dans la forêt profonde. Ils courent, ils s’amusent avec leurs amis, mais ils grandissent, leurs corps changent, il est temps de quitter le giron de maman. Venez mimer le célèbre conte traditionnel, dans une version ludique et collective. Dress code rose petit-cochon, bien sûr !
Éducatrice sportive passionnée, Maylïs Horiot accompagne tous les publics (enfants, adolescents, adultes et seniors) dans une approche du sport à la fois dynamique et accessible.
À travers ces disciplines, elle encourage les personnes à se reconnecter à leur corps, à reprendre confiance en elles, dans le respect de leurs capacités et de leurs besoins. Le corps n’est pas seulement à entraîner il est à écouter, comprendre et habiter pleinement. .
Parvis Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ARPL 2026 Les 3 petits cochons Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Ciné Plein Air : « Le diable s’habille en prada 2 », Le New Vox, Langres 29 juillet 2026
- Estival des Hallebardiers Langres 30 juillet 2026
- Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres 31 juillet 2026
- Ciné Plein Air : « Toy Story 5 », Le New Vox, Langres 2 août 2026
- Ciné Plein Air : « Disclosure Day », Le New Vox, Langres 3 août 2026