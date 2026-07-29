ARPL 2026 Pensées en mouvements Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Pensées en mouvements
Cour du cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
Par Maïlys Horiot
À partir de 7 ans › Durée 30 min. › Sans réservation
Guidé par une coach sportive, éprouve avec ton corps la pensée de philosophes reconnus, du connais-toi toi-même de Socrate, aux doutes et aux certitudes de Nietzsche en passant par l’exercice du changement d’Héraclite. .
Cour du cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement ARPL 2026 Pensées en mouvements Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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