Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Pensées en mouvements

Cour du cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Par Maïlys Horiot

À partir de 7 ans › Durée 30 min. › Sans réservation

Guidé par une coach sportive, éprouve avec ton corps la pensée de philosophes reconnus, du connais-toi toi-même de Socrate, aux doutes et aux certitudes de Nietzsche en passant par l’exercice du changement d’Héraclite. .

Cour du cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Pensées en mouvements Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne