UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langres

ARPL 2026 Pensées en mouvements Langres

samedi 10 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Pensées en mouvements Langres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Cour du cloître de la cathédrale
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 Pensées en mouvements

Cour du cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Tout public
Par Maïlys Horiot

À partir de 7 ans › Durée 30 min. › Sans réservation

Guidé par une coach sportive, éprouve avec ton corps la pensée de philosophes reconnus, du connais-toi toi-même de Socrate, aux doutes et aux certitudes de Nietzsche en passant par l’exercice du changement d’Héraclite.   .

Cour du cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARPL 2026 Pensées en mouvements Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)