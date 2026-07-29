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ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir Langres

samedi 10 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir Langres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Escale Philo Tipi à cogiter
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir

Escale Philo Tipi à cogiter Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Tout public
À partir de 7 ans › Sans réservation

Sous le tipi, une bibliothécaire pioche un conte philosophique ou une histoire qui fait réfléchir, et la déverse dans les petites oreilles pour qu’elle infuse doucement et soit le point de départ, les germes d’une réflexion philosophique…   .

Escale Philo Tipi à cogiter Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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