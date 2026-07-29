ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir
Escale Philo Tipi à cogiter Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
À partir de 7 ans › Sans réservation
Sous le tipi, une bibliothécaire pioche un conte philosophique ou une histoire qui fait réfléchir, et la déverse dans les petites oreilles pour qu’elle infuse doucement et soit le point de départ, les germes d’une réflexion philosophique… .
Escale Philo Tipi à cogiter Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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