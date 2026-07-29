Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir

Escale Philo Tipi à cogiter Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

À partir de 7 ans › Sans réservation

Sous le tipi, une bibliothécaire pioche un conte philosophique ou une histoire qui fait réfléchir, et la déverse dans les petites oreilles pour qu’elle infuse doucement et soit le point de départ, les germes d’une réflexion philosophique… .

Escale Philo Tipi à cogiter Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Petites histoires à réfléchir Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne