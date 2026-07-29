ARPL 2026 Table ronde Corps empêchés Langres

Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Table ronde Corps empêchés

Escale Philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Avec Christine Leroy et Jean-Philippe Pierron.

Modération Lev Fraenckel.

Tout public › Durée 1h30 › Sans réservation

Coaching sportif, théorie des 10 000 pas par jour, régimes vitalité ou applications de remise en forme la modernité triomphante n’aime rien tant que valoriser la performance, l’efficacité, les corps en bonne santé, sportifs, minces et endurants. N’y a-t-il pas, derrière cette obsession pour le corps parfait, une forme de déni du réel ?

Et que pourrait dire la philosophie des corps empêchés ceux qui ne correspondent pas aux canons de l’époque, qui sont hors-norme, porteurs de limitations ou de handicaps ? Cette paradoxale faiblesse ne pourrait-elle pas être considérée comme une force ?

La table ronde sera suivie d’une séance de dédicaces.

Jean-Philippe Pierron est professeur en philosophie de la vie, de la médecine et du soin au département de Philosophie de l’Université de Bourgogne. Il est aussi directeur de la chaire Valeurs du soin à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 et responsable du master Humanités médicales et environnementales à Dijon.

Il a notamment publié Prendre soin de la nature et des Humains (Belles Lettres, 2016), Philosophie du soin. Esthétique, éthique et politique (Hermann, 2021), Je est un nous. Enquêtes sur nos interdépendances avec les vivants (Actes Sud, 2021), Méditer comme une montagne. Exercices spirituels d’attention à la terre et à ceux qui la peuplent (Éditions de l’atelier, 2023), Pour une insurrection des sens ? Chanter, danser et jouer pour prendre soin du monde (Actes sud, 2023).

Christine Leroy est agrégée de philosophie, docteure en esthétique à l’Université Paris 1, chercheuse et enseignante en classe préparatoire littéraire à l’Université de Lille. Elle a écrit plusieurs ouvrages, centrés sur l’expérience du corps en mouvement dont notamment Le Corps (Atlande, 2022) et Phénoménologie de la danse. De la chair à l’éthique (Hermann, 2021). Elle a codirigé avec Chiara Palermo l’ouvrage collectif Pesanteur et portance. Une éthique de la gravité (Hermann, 2022).

Ses recherches portent actuellement sur l’individuation et la distinction entre le moi et le non-moi, ainsi que sur les enjeux cliniques et éthiques de la pratique motrice. Elle a également été danseuse professionnelle et comédienne.

Le Youtubeur et Tiktokeur Lev Fraenckel alias Serial thinker, mise sur les réseaux sociaux pour réveiller la philosophie et le goût de la réflexion. Professeur de philosophie aujourd’hui en disponibilité, il a à coeur de rendre sa matière accessible à tous. En 2022, il se lance le défi de résumer chaque notion du programme de philosophie en trois minutes. Il compte aujourd’hui près de 300 000 abonnés. Son premier livre, La Philo en mode serial thinker (Hachette pratique, 2023) a été un très grand succès. .

Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARPL 2026 Table ronde Corps empêchés Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres