Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Trésors publics le corps dans les collections des bibliothèques langroises

RDC Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Proposé par Emmanuelle Tisserand

Tout public › Durée 1h › Réservation indispensable

Les Trésors publics de la médiathèque Marcel-Arland sont une animation au cours de laquelle le public a l’occasion de voir de près des documents issus des collections patrimoniales langroises qui sont de véritables trésors écrits. Festival ARPL oblige, la séance du mois d’octobre est consacrée au corps dessin, anatomie, physionomie, ostéologie… .

RDC Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Trésors publics le corps dans les collections des bibliothèques langroises Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne de Bourbonne-les-Bains