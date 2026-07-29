ARPL 2026 Trésors publics le corps dans les collections des bibliothèques langroises Langres
dimanche 4 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Trésors publics le corps dans les collections des bibliothèques langroises
RDC Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Proposé par Emmanuelle Tisserand
Tout public › Durée 1h › Réservation indispensable
Les Trésors publics de la médiathèque Marcel-Arland sont une animation au cours de laquelle le public a l’occasion de voir de près des documents issus des collections patrimoniales langroises qui sont de véritables trésors écrits. Festival ARPL oblige, la séance du mois d’octobre est consacrée au corps dessin, anatomie, physionomie, ostéologie… .
RDC Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Trésors publics le corps dans les collections des bibliothèques langroises Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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