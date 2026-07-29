Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Vinophilo

Escale Philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

Par Brice de Beaudrap

Adultes › Durée 30 min. › Réservation indispensable

À l’heure de l’apéro, parlons philosophie un verre à la main ! En compagnie de Brice de Beaudrap, créateur du concept VinoPhilo, apprenons à savourer la pensée. La sagesse demande à être dégustée, savourée. Le vin devient alors un guide sensible pour notre esprit, et la convivialité en est le moyen privilégié. Fort de 2 500 ans d’histoire des idées, le vin vient illustrer, par analogie et métaphore, la sagesse des grands penseurs de l’humanité pour offrir un moment chaleureux et plein de sens.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Brice de Beaudrap est enseignant, auteur et conférencier. Doctorant en philosophie à l’Université Grenoble Alpes, ses recherches portent sur l’épistémologie de l’intelligence artificielle et sur la confiance qu’il est possible d’accorder aux instruments scientifiques. Il enseigne aujourd’hui la philosophie en licence à Paris.

Comédien de formation, il développe le désir de transmettre la philosophie au plus grand nombre en créant VinoPhilo, des conférences de philosophie un verre de vin à la main. .

Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Vinophilo Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne