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ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits Langres

dimanche 4 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Tour de Navarre
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits

Tour de Navarre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Tout public
Par Christophe Dormoy

Tout public › Durée 30 min. › Sans réservation

Dans cette série photographique, le corps féminin se révèle sans jamais se livrer entièrement.
La lumière en dessine les lignes, tandis que l’ombre en préserve l’intime. Anonymes, les modèles déplacent le regard au-delà du visage, vers la sensation, la présence, l’essentiel le vécu. À chaque image répond un texte, parole offerte, qui prolonge ce que l’image suggère. Entre voir et ressentir, montrer et retenir, À corps écrits suggère une autre manière de regarder plus lente, plus sensible, plus intérieure.   .

Tour de Navarre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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