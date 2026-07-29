ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits Langres
dimanche 4 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits
Tour de Navarre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Par Christophe Dormoy
Tout public › Durée 30 min. › Sans réservation
Dans cette série photographique, le corps féminin se révèle sans jamais se livrer entièrement.
La lumière en dessine les lignes, tandis que l’ombre en préserve l’intime. Anonymes, les modèles déplacent le regard au-delà du visage, vers la sensation, la présence, l’essentiel le vécu. À chaque image répond un texte, parole offerte, qui prolonge ce que l’image suggère. Entre voir et ressentir, montrer et retenir, À corps écrits suggère une autre manière de regarder plus lente, plus sensible, plus intérieure. .
Tour de Navarre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Visite commentée de l’exposition à corps écrits Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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