Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Visite flash de l’exposition le corps en spectacle

Hall de la Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

En partenariat avec Le Signe Centre national du graphisme

Tout public › Durée 45 min. › Sans réservation

L’exposition propose une plongée dans les représentations des corps du Paris des cabarets de la Belle Époque, située entre 1860 et 1905. Issue du fonds Gustave Dutailly, de la collection de la Ville de Chaumont, cette sélection opérée par les équipes d’Autour des Rencontres philosophiques de Langres montre une galerie de personnages qui témoignent d’une industrie du divertissement en Occident. Témoignage d’une ère oubliée, ces affiches sont une documentation précieuse pour se rendre compte de la nature de ces spectacles où sont mis en scène des êtres humains pour leurs différences, leurs capacités ces corps spectaculaires sont l’attraction. .

Hall de la Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARPL 2026 Visite flash de l’exposition le corps en spectacle Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne