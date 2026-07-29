ARPL 2026 Visite guidée des planches Anatomie de l’Encyclopédie Langres
lundi 5 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Visite guidée des planches Anatomie de l’Encyclopédie
Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Tout public
Tout public› Durée 45 min. › Sans réservation
L’Encyclopédie compte plus de vingt planches présentant le corps humain, venant illustrer les articles correspondants. Durant cette visite de 45 minutes, un-e médiateur-rice vous explique l’organisation de ce livre emblématique et vous fait découvrir les planches en question.
Départ à 18h, 19h, 20h et 21h. .
Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Visite guidée des planches Anatomie de l’Encyclopédie Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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