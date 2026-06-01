ARRAN EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
ARRAN EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 12 juin 2026.
Terrebasse
ARRAN EN CONCERT
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:30:00
Date(s) :
2026-06-12
De mai à septembre, la brasserie du Dounet propose des concerts et soirées à thème tous les vendredis et certains samedis…
Du bon rock des années 70’/80′ avec ARRAN , un groupe de 4 Commingeois !
Petite restauration sur place. .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
From May to September, the Brasserie du Dounet offers concerts and themed evenings every Friday and some Saturdays…
L’événement ARRAN EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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