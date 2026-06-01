ARRAN EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

Terrebasse

ARRAN EN CONCERT

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

De mai à septembre, la brasserie du Dounet propose des concerts et soirées à thème tous les vendredis et certains samedis…

Du bon rock des années 70’/80′ avec ARRAN , un groupe de 4 Commingeois !

Petite restauration sur place. .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

From May to September, the Brasserie du Dounet offers concerts and themed evenings every Friday and some Saturdays…

L’événement ARRAN EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE