Terrebasse

MINI FESTIVAL LE CHAMP DE LA BIÈRE

BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale. Profitez d’une énième soirée estivale tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales produites sur place.

Venez profiter de cette soirée spéciale. .

BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere. Enjoy the umpteenth summer evening while sampling local products and craft beers produced on site.

L’événement MINI FESTIVAL LE CHAMP DE LA BIÈRE Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE