LEMON TWIST EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

Terrebasse

LEMON TWIST EN CONCERT

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez d’un énième concert tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales !

Pour ce concert, venez découvrir ou redécouvrir Lemon Twist. Ce trio musical réunit les classiques des années 50 à aujourd’hui, avec une pincée de boogie, de swing, de doo-wop, le tout agrémenté d’un zeste de bonne humeur ! Alors, soyez prêts à bouger avec eux au rythme de la musique !

Places assises limitées, réservation recommandée. .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy yet another concert while sampling local produce and craft beers!

L’événement LEMON TWIST EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE