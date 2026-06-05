LEMON TWIST EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
LEMON TWIST EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 7 août 2026.
Terrebasse
LEMON TWIST EN CONCERT
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07
La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez d’un énième concert tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales !
Pour ce concert, venez découvrir ou redécouvrir Lemon Twist. Ce trio musical réunit les classiques des années 50 à aujourd’hui, avec une pincée de boogie, de swing, de doo-wop, le tout agrémenté d’un zeste de bonne humeur ! Alors, soyez prêts à bouger avec eux au rythme de la musique !
Places assises limitées, réservation recommandée. .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy yet another concert while sampling local produce and craft beers!
L’événement LEMON TWIST EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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