Arrête tes salades – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Contes – pour enfants à partir de 4 ans Dans ce jardin, tout pousse, même les histoires ! Ici, les fraises rendent muet, les mouches passent en procès et un certain Marcel ose croquer LA pomme interdite ! Sì sì, ha osato !Plus loin, un vieil homme devient arbre, tandis qu’un petit escargot cède à la folie des grandeurs.Cinq histoires, cinq graines d’aventure semées entre les allées du potager, accompagnée d’un alto qui fait chanter le vent et danser la pluie. De l’audace des enfants à la sagesse des arbres, du chaos des insectes aux leçons du potager, ces contes nous rappellent que la nature n’est ni sage ni folle, elle est juste vivante !Terrain d’expérimentation, d’émerveillement et de perpétuation du vivant, la nature a son propre rythme, son équilibre et ses propres lois… Alors parfois, le mieux à faire… c’est d’arrêter ses salades et d’écouter ce qu’elle a à nous dire ! Élyne Lavand : conte Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Breil – Barberie Nantes 44100



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