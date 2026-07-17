Arrivée du Tour de France, Arc de triomphe, Paris

Informations pratiques

Arrivée du Tour de France Dimanche 26 juillet, 16h30 Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T22:30:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Ile-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2619432153850411064 »}]

Assistez en direct à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées depuis la terrasse panoramique de l’Arc de triomphe !

© DR / Centre des monuments nationaux