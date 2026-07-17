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Arrivée du Tour de France, Arc de triomphe, Paris

dimanche 26 juillet 2026 · Arc de triomphe · Paris

Arrivée du Tour de France, Arc de triomphe, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Arc de triomphe
Adresse
Place Charles de Gaulle 75008 Paris
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Arrivée du Tour de France Dimanche 26 juillet, 16h30 Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T22:30:00+02:00

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Assistez en direct à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées depuis la terrasse panoramique de l’Arc de triomphe !

© DR / Centre des monuments nationaux

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