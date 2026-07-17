Arrivée du Tour de France, Arc de triomphe, Paris
dimanche 26 juillet 2026 · Arc de triomphe · Paris
Informations pratiques
Arrivée du Tour de France Dimanche 26 juillet, 16h30 Arc de triomphe Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T22:30:00+02:00
Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Ile-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2619432153850411064 »}]
Assistez en direct à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées depuis la terrasse panoramique de l’Arc de triomphe !
© DR / Centre des monuments nationaux
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