ARRIVÉE DU TOUR DE L’AUDE HANDISPORT Castelnaudary
jeudi 17 septembre 2026 · Castelnaudary
Informations pratiques
Castelnaudary
ARRIVÉE DU TOUR DE L’AUDE HANDISPORT
Place de la République Castelnaudary Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:45:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Organisé par le Conseil Départemental de l’Aude, cette 24ème édition du Tour de l’Aude Handisport sera de passage à Castelnaudary le jeudi 17 septembre 2026. Venez fêter l’inclusion, la mixité et le partage lors d’un événement convivial et sportif !
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Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie
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English :
Organized by the Aude Departmental Council, this 24th edition of the Tour de l’Aude Handisport will stop in Castelnaudary on Thursday, September 17, 2026. Come celebrate inclusion, diversity, and togetherness at this fun and athletic event!
L’événement ARRIVÉE DU TOUR DE L’AUDE HANDISPORT Castelnaudary a été mis à jour le 2026-09-02 par
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