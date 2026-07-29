Arroser le sixième jardin Autun
vendredi 31 juillet 2026 · Autun
Informations pratiques
Autun
Arroser le sixième jardin
Rue du faubourg de breuil Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Pour la deuxieme édition de la résidence d’artiste rue du faubourg de Breuil à Autun, l’association du sixieme jardin invite quatre artistes issu.es de la jeune création à venir produire et exposer un corpus d’oeuvres originales.
Cette année ce sont les artistes Dorine Bernard, Eléa Fouchard, Sebastien Vanhulst et Tianyu
Yang qui durant sept jours, donneront vie à la résidence. Les œuvres réalisées seront visibles dans le cadre d’une exposition ouverte au public du 01/08 au 09/08.
Le sixième Jardin est une association basée à Autun mettant à disposition un espace de production et de monstration pour la jeune création contemporaine, favorisant ainsi la rencontre entre les démarches de création et le public. .
Rue du faubourg de breuil Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 63 13 51 maticef71@gmail.com
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English : Arroser le sixième jardin
L’événement Arroser le sixième jardin Autun a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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