Informations pratiques

Autun

Arroser le sixième jardin

Rue du faubourg de breuil Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Pour la deuxieme édition de la résidence d’artiste rue du faubourg de Breuil à Autun, l’association du sixieme jardin invite quatre artistes issu.es de la jeune création à venir produire et exposer un corpus d’oeuvres originales.

Cette année ce sont les artistes Dorine Bernard, Eléa Fouchard, Sebastien Vanhulst et Tianyu

Yang qui durant sept jours, donneront vie à la résidence. Les œuvres réalisées seront visibles dans le cadre d’une exposition ouverte au public du 01/08 au 09/08.

Le sixième Jardin est une association basée à Autun mettant à disposition un espace de production et de monstration pour la jeune création contemporaine, favorisant ainsi la rencontre entre les démarches de création et le public. .

Rue du faubourg de breuil Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 63 13 51 maticef71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arroser le sixième jardin

L’événement Arroser le sixième jardin Autun a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II