ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 7 novembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Une comédie interactive Le vol de la cloche de Pâques !

C’est le plus grand des carotteurs, oui mais c’est un gentleman !

Il s’empare de vos valeurs, sans vous menacer d’une arme ! Pour le carottage du siècle, il a besoin de se faire aider.

La cloche de Pâques est enfermée, dans le plus protégé des musées.

Ouvrez bien vos grandes oreilles, il vous fera participer ! 11 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An Interactive Comedy: The Theft of the Easter Bell!

L’événement ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE