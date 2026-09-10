ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
samedi 7 novembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
Une comédie interactive Le vol de la cloche de Pâques !
C’est le plus grand des carotteurs, oui mais c’est un gentleman !
Il s’empare de vos valeurs, sans vous menacer d’une arme ! Pour le carottage du siècle, il a besoin de se faire aider.
La cloche de Pâques est enfermée, dans le plus protégé des musées.
Ouvrez bien vos grandes oreilles, il vous fera participer ! 11 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
An Interactive Comedy: The Theft of the Easter Bell!
L’événement ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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