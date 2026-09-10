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AGENDA · Toulouse

ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 7 novembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE
Adresse
156 Bis, Avenue de Lavaur
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
11 11 11 Tarif de base plein tarif

Toulouse

ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-07

Une comédie interactive Le vol de la cloche de Pâques !
C’est le plus grand des carotteurs, oui mais c’est un gentleman !

Il s’empare de vos valeurs, sans vous menacer d’une arme ! Pour le carottage du siècle, il a besoin de se faire aider.

La cloche de Pâques est enfermée, dans le plus protégé des musées.

Ouvrez bien vos grandes oreilles, il vous fera participer ! 11  .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

An Interactive Comedy: The Theft of the Easter Bell!

L’événement ARSENE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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