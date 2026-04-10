Arsène Lupin et le trésor d’Henri Pollès Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Partez sur les traces d’Arsène Lupin, à travers un jeu dans le Musée du livre et des lettres Henri Pollès.

_L’occasion de découvrir, de manière ludique, cet espace insolite, reconstitution de la maison de l’écrivain breton !_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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