Histoire(s) de France, de Amine Adjina Théâtre du Cercle Rennes Samedi 23 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Faites un exposé sur l’Histoire de France, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez tant que ça reste collectif. Voilà la consigne donnée par une professeure à un groupe d’élèves. Grâce à ce travail collectif, et malgré leurs disputes et caractères différents, ils vont apprendre à se découvrir et seront amenés à repenser l’Histoire, à se l’approprier, à questionner la manière dont elle est racontée et à redonner une place aux invisibles.

**Mise en scène :** Juliette Bessou

**Avec :** Lilas Berthet – Raphaëlle Chandesris – Capucine Chauvel Pédron, Camille Davy, Alix Guibert, Matiss Herviou Guouti, Madeleine Lauriot Dit Prevost, Matthieu Simonetti, Lina Zamoum, Agathe Lenangue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T15:45:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



