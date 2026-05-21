Instants Familles Le Noroît Rennes Samedi 23 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Instants Familles, le samedi 23 mai sur la thématique des « gens qu’on aime ». Venez participer à nos ateliers et découvrir nos sélections de livres & jeux

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00

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noroit@cerclepaulbert.asso.fr

Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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