Instants Familles Le Noroît Rennes
Instants Familles Le Noroît Rennes samedi 23 mai 2026.
Instants Familles Le Noroît Rennes Samedi 23 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine
Instants Familles, le samedi 23 mai sur la thématique des « gens qu’on aime ». Venez participer à nos ateliers et découvrir nos sélections de livres & jeux
Instants Familles, le samedi 23 mai sur la thématique des « gens qu’on aime ». Venez participer à nos ateliers et découvrir nos sélections de livres & jeux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00
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noroit@cerclepaulbert.asso.fr
Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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