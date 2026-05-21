Cuisiner les fanes ! Papote popote EPI des Longs Champs Rennes
Cuisiner les fanes ! Papote popote EPI des Longs Champs Rennes samedi 23 mai 2026.
Cuisiner les fanes ! Papote popote EPI des Longs Champs Rennes Samedi 23 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Ensemble on papote et on cuisine. Au menu : nouvelles saveurs et lutte contre le gaspillage « Tempura d’épluchures, Pesto de radis, Entremets au fenouil – Jus de fanes ». Gratuit – Sur inscription
Le groupe Papote Popote des Longs Champs anime cet atelier autour de nouvelles saveurs printanières et d’une lutte contre le gaspillage alimentaire : « Tempura d’épluchures, Pesto de radis, Entremets au fenouil – Jus de fanes ».
Tout est bon dans l’légume ! Ambiance conviviale et chaleureuse garantie.
Gratuit – Sur inscription – [epi@longschamps.fr](mailto:epi@longschamps.fr) – 02 99 27 63 27
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00
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epi@longschamps.fr 02 99 27 63 27
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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