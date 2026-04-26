La musique est un voyage, concert de la harpiste Aurore Esposito Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
La musique est un voyage, concert de la harpiste Aurore Esposito Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes samedi 23 mai 2026.
La musique est un voyage, concert de la harpiste Aurore Esposito Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Samedi 23 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine
Moment musical à la Bibliothèque
La musique est un voyage… et le Conservatoire de Rennes promettent de belles découvertes. La harpe ainsi que le fonds documentaire Tournier seront mis à l’honneur grâce à Aurore Esposito. Ce moment musical est suivi d’un temps d’échange avec la musicienne.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90
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