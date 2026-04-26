Dialogues de voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 20 – 30 mai

Exposition

L’artiste Tania Bracq, chanteuse lyrique, a mené des ateliers d’écriture sous forme de rencontre intergénérationnelle avec des résidents de l’Ehpad Saint Hélier et des élèves de CM1 de l’Ecole du Vieux Cours. Cette exposition met en valeur leurs productions écrites et illustrées autour de la thématique du patrimoine rennais et des souvenirs des seniors.

Du 20 au 30 mai.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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