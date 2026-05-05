Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer, Faculté de droit et science politique, Rennes

Changement climatique et société : comprendre, agir, transformer Mardi 19 mai, 09h00 Faculté de droit et science politique Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Organisé en partenariat avec Rennes Métropole et l’Université de Rennes, cette édition du forum traitera des enjeux sociaux des diverses transformations liées au changement climatique (impacts sur les populations et territoires, politique d’atténuation et adaptation).

Ce forum aura pour objectif de mettre en avant les apports des sciences humaines et sociales dans la compréhension de ces enjeux, et d’autre part de favoriser le dialogue entre la communauté scientifique et les agents et élus territoriaux de Bretagne.

Téléchargez le programme du forum

Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.lyyti.fi/reg/Forum_HCBC_2026 »}] [{« link »: « https://www.hcbc.bzh/voy_content/uploads/2026/04/2026_Programme_Forum_web.pdf »}]

Organisée en partenariat avec Rennes Métropole et l’Université de Rennes, Il s’agit de la 4e édition du forum climat et territoires du haut conseil pour le climat breton.