Les Vieilles Cannes, de Tiphaine Corre et Chloé Maniscalco Théâtre du Cercle Rennes Samedi 23 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Ils ont perdu leurs clés, parfois la mémoire… mais sûrement pas le sens de la fête.

En maison de retraite, une joyeuse bande invente des mondes entre deux médicaments, un journal froissé et l’attente du prochain bus. On joue à cache-cache avec le temps, on débat météo comme d’un grand mystère, on rate sa mort, on réussit l’apéro et on danse quand la musique est bonne.

Entre silences partagés, gestes minuscules, petites révolutions et grandes échappées, la vieillesse devient un terrain de jeu. On s’y perd un peu, on s’y retrouve souvent. Et surtout, on y rit ensemble.

**Mise en scène :** Tiphaine Corre et Chloé Maniscalco

**Avec :** Antréa Duval – May Jeanneau Lesueur – Aodren Launay – Pacome Lepage – Lou Marie – Raphaël Peyronnet – Liam Pouger, Eliette Ramin, Louna Rochee, Sean Sauvage, Louna Vaillant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T17:45:00.000+02:00

1

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

