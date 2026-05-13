Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands, Musée des beaux-arts, Rennes
Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands, Musée des beaux-arts, Rennes samedi 23 mai 2026.
Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands Samedi 23 mai, 18h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine
Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands – Venez explorer le musée autrement à travers des jeux proposés tout au long de la soirée.
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223621745 https://mba.rennes.fr Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien
Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands – Venez explorer le musée autrement à travers des jeux proposés tout au long de la soirée.
© Musée des beaux-arts de Rennes
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