Atelier de création radiophonique animé par C Lab Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Mercredi 13 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription obligatoire

Venez co-produire une émission radio autour de la thématique « Femmes et sciences » en mixité choisie

La radio C Lab propose des ateliers de pratique radiophonique, de création sonore et d’éducation aux médias, à destination de tous et toutes.

La radio est l’outil d’ouverture et de découverte par excellence.

Il est le vecteur de la rencontre entre l’auditeur·ice et l’information, entre la personne qui prend la parole et celle qui la porte sur les ondes. En plateau, le temps radiophonique est précieux et instantané. Sur le terrain muni d’un micro, le sonore permet l’exploration de l’environnement et la récolte minutieuse de la parole.

Aucun prérequis nécessaire,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00.000+02:00

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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives commission-antisexisme@proton.me

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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